Calciomercato Juve Brozovic si avvicina? Ecco la situazione attuale della squadra bianconera! Il punto
Calciomercato Juve, spunta l’ipotesi Brozovic: possibile ritorno clamoroso in Serie A per l’ex Inter Il tema Calciomercato Juve si arricchisce di un nome inatteso ma di grande peso internazionale: Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, oggi all’Al-Nassr, potrebbe davvero tornare in Serie A, e secondo quanto riportato da TMW la Juventus starebbe valutando la possibilità di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Brozovic-Juve, bianconeri incerti sull'acquisto: il motivo - Marcelo Brozovic, centrocampista classe 1992 dell'Al Nassr e della nazionale croata, resta un obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare la mediana a gennaio: stando a quanto riportato ... Come scrive tuttojuve.com
Marcelo Brozovic scuote il calciomercato: la Juventus fiuta il grande colpo, ma c'è un problema... - Marcelo Brozovic scuote il calciomercato: la Juventus fiuta il grande colpo La situazione di Marcelo Brozovic torna a infiammare il mercato internazionale e mette la Juventus in stato di ... Da tuttojuve.com
Brozovic Juventus, il croato è un obiettivo concreto per i bianconero: ecco la strategia di Comolli per riportarlo in Serie A - Brozovic Juventus, il giocatore ex Inter è uno degli obiettivi concreti dei bianconeri in questo calciomercato. Lo riporta calcionews24.com