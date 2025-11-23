Calciomercato Juve Bernabè protagonista al Bentegodi contro il Verona | 007 bianconeri ad osservarlo da vicino tutti i numeri della sua partita
Calciomercato Juve, l’analisi del regista Bernabé: qualità e 3 passaggi chiave. Deve limitare le 12 palle perse e finalizzare la manovra. Il report della missione scouting della Juventus al Bentegodi si concentra su Adrián Bernabé Garcia, centrocampista del Parma e obiettivo per il calciomercato estivo. L’analisi statistica della sua prova contro l’ Hellas Verona conferma il profilo di un regista di grande potenziale. Il giocatore ha giocato 84 minuti ed è stato il faro della manovra dei ducali. I numeri del palleggio sono ottimi: 83% di passaggi precisi (24 su 29) e un’alta percentuale nella metà avversaria (73%). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Calciomercato Juve, l'attaccante nel mirino Duello col Milan di Allegri? Vai su Facebook
Max #Allegri svela: “In una notte (era fine maggio 2021, ndr) dovetti decidere se allenare la #Juventus, l’ #Inter e il #RealMadrid: scelsi la #Juve. La Nazionale ha grandi chance di andare al Mondiale. Se la Serie A verrà fermata, sarà un vantaggio per l’Italia” Vai su X
Calciomercato Juventus, doppio obiettivo per il centrocampo: spunta Bernabé - La Juventus allenata da Luciano Spalletti è attesa da un impegno molto importante alla ripresa del ... Come scrive fantamaster.it
Calciomercato Juve, c’è chi propone un grande ritorno per rinforzare la rosa. Nome completamente a sorpresa per potenziare la mediana - Nome completamente a sorpresa per potenziare la mediana Il pareggio a reti bianche nel derby della Mole ha lasciato l’amar ... Segnala juventusnews24.com
Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova - Ecco perché in casa Juventus sono già cominciate le grandi manovre in vista della finestra invernale di mercato per provare a rinforzare l’organico a ... Scrive tuttosport.com