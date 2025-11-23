Calciomercato Juve Bernabè protagonista al Bentegodi contro il Verona | 007 bianconeri ad osservarlo da vicino tutti i numeri della sua partita

Calciomercato Juve, l’analisi del regista Bernabé: qualità e 3 passaggi chiave. Deve limitare le 12 palle perse e finalizzare la manovra. Il report della missione scouting della Juventus al Bentegodi si concentra su Adrián Bernabé Garcia, centrocampista del Parma e obiettivo per il calciomercato estivo. L’analisi statistica della sua prova contro l’ Hellas Verona conferma il profilo di un regista di grande potenziale. Il giocatore ha giocato 84 minuti ed è stato il faro della manovra dei ducali. I numeri del palleggio sono ottimi: 83% di passaggi precisi (24 su 29) e un’alta percentuale nella metà avversaria (73%). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

