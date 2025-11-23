Calciomercato Inter possibile un grande colpo direttamente a gennaio | l’indiscrezione e cosa filtra da Appiano Gentile

Calciomercato Inter, i nerazzurri potrebbero andare a chiudere una trattativa a gennaio. Ecco le ultime sul futuro del club di viale della Liberazione Nel pieno dell’attesa per il Derby della Madonnina, una notizia destinata a muovere gli equilibri del calciomercato dell’Inter è stata confermata dal giornalista Alfio Musmarra tramite il suo canale YouTube. Secondo quanto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, possibile un grande colpo direttamente a gennaio: l’indiscrezione e cosa filtra da Appiano Gentile

Calciomercato Inter News/ Adeyemi l’ultima idea di Marotta, Guendouzi in caso di partenze (20 novembre 2025) - Il calciomercato Inter segue la situazione di Karim Adeyemi per il prossimo anno. Come scrive ilsussidiario.net

Calciomercato Inter, dal portiere alla difesa: i temi caldi per gennaio. In porta spunta Suzuki, in difesa si riflette su Acerbi e Akanji. Le ultime - Calciomercato Inter, dal portiere alla difesa: Ausilio e Marotta già al lavoro per il mercato invernale, con possibili rinforzi e incertezze sulle uscite Anche se il campionato è in pausa per le Nazio ... Lo riporta calcionews24.com

Mercato Inter, spunta una CLAMOROSA idea per i nerazzurri! E’ lui la scelta per il post Sommer: dall’Argentina non hanno dubbi - Mercato Inter, ipotesi sorprendente per il dopo Sommer: dall’Argentina indicano già il nuovo numero uno nerazzurro Il calciomercato internazionale potrebbe presto scuotere la Serie A con un nome di gr ... Secondo calcionews24.com