Calciomercato Inter derby con il Milan per Caprile | Ausilio sfida Tare per il post Maignan

Inter News 24 Calciomercato Inter, duello cittadino per il portiere del Cagliari: nerazzurri in pressing mentre il Milan pensa al dopo Maignan e prepara l’assalto estivo. Calciomercato Inter già acceso mesi prima dell’estate. Il nome caldo è quello di Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari, protagonista di un avvio di stagione di alto livello in Serie A. Nonostante l’errore decisivo contro il Genoa, il numero uno rossoblù si sta affermando per reattività, personalità e continuità, attirando l’interesse delle big italiane. Il club sardo, guidato dal presidente Tommaso Giulini, lo ha riscattato dal Napoli per circa 8 milioni nella scorsa sessione estiva, un investimento che oggi appare lungimirante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, derby con il Milan per Caprile: Ausilio sfida Tare per il post Maignan

