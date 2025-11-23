Calcio serie C il Grifo chiamato a spingere Tedesco | Vis Pesaro avversario difficile ma dobbiamo portarla a casa in ogni modo
La nuova penalizzazione del Rimini dovrebbe aver scongiurato forse in maniera definitiva il rischio di una retrocessione diretta in serie D e questa sicuramente è una buona notizia, ma non può bastare.Il Perugia, per come sta interpretando le ultime gare, dovrebbe e meriterebbe aspirare a molto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, il Grifo chiamato a spingere. Tedesco: "Vis Pesaro avversario difficile, ma dobbiamo portarla a casa in ogni modo" - Il tecnico, che dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione, suona la carica in vista del posticipo che potrebbe accorciare sensibilmente il divario dalla zona salvezza. Da today.it
Calcio serie C, il Grifo pronto a ritrovare pezzi importanti - Contro la Vis Pesaro Tedesco potrà contare anche su Alessandro Tozzuolo, il cui problema si è rivelato meno grave del previsto. Lo riporta today.it
Calcio serie C, un Perugia gagliardo e combattivo impone lo 0-0 all'Arezzo - Biancorossi che scendono in campo con il sangue agli occhi e mettono sotto gli amaranto, che per effetto di questo risultato perdono il primato in classifica, per larga parte della partita. Come scrive perugiatoday.it