Calcio Napoli 3-1 all’Atalanta Tornano gol e vittoria

23 nov 2025

Il Calcio Napoli trova la nuova Atalanta di Palladino. Primo tempo di grandissima qualità. In gol Neres, doppietta, e Lang. Attesa per la Champions contro il Quarabac Per il rilancio dopo le ultime brutte prestazioni, il Calcio Napoli trova la nuova Atalanta di Palladino. un avversario tutt’altro che facile visti anche i prossimi impegni di . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli 3 1 all8217atalanta tornano gol e vittoria

© 2anews.it - Calcio Napoli 3-1 all’Atalanta. Tornano gol e vittoria

