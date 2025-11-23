Calcio Napoli 3-1 all’Atalanta Tornano gol e vittoria
Il Calcio Napoli trova la nuova Atalanta di Palladino. Primo tempo di grandissima qualità. In gol Neres, doppietta, e Lang. Attesa per la Champions contro il Quarabac Per il rilancio dopo le ultime brutte prestazioni, il Calcio Napoli trova la nuova Atalanta di Palladino. un avversario tutt’altro che facile visti anche i prossimi impegni di . 🔗 Leggi su 2anews.it
Full time: Napoli-Atalanta 3-1 #ilmattino #napoliatalanta #seriea #calcio #gol #neres #lang - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998. Vai su X
Calcio: il Napoli batte 3-1 l'Atalanta e torna prima - Il Napoli si ritrova dopo lo scivolone di Bologna e lo sfogo di Conte, batte l'Atalanta 3- Secondo msn.com
SERIE A - Napoli-Atalanta 3-1: gli azzurri ritrovano la vittoria, con la doppietta di Neres e il gol di Lang - Archiviata la pessima figura di Bologna, gli azzurri tornano al successo grazie ad un primo tempo impeccabile, chiuso sul 3 a 0. Si legge su napolimagazine.com
Napoli-Atalanta 3-1: video, gol e highlights - La squadra di Conte torna momentaneamente in vetta alla classifica, gioca un gran primo tempo, indirizza il match ma poi soffre. Riporta sport.sky.it