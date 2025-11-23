Calcio a 5 | Giappone Portogallo e Italia dilagano ai Mondiali Femminili Bene anche il Brasile
La prima giornata della fase a gironi ai Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Oggi infatti, domenica 23 novembre, si sono disputate tutte le gare – relative al Matchday 1 – sia del Gruppo C sia del Gruppo D. Giappone-Nuova Zelanda 6-0 Le nipponiche fanno un sol boccone delle oceaniche. Primo tempo smosso dalla rete in apertura di Oino e dal raddoppio di Amishiro, poi nella ripresa le asiatiche si scatenano: Ikadai, Egawa, ancora Oino e infine Miyahara chiudono i conti per il “cappotto” giapponese. Portogallo-Tanzania 10-0 Goleada ci si attendeva e goleada è stata. 🔗 Leggi su Oasport.it
