Nelle ultime settimane il Cagliari è diventato il centro di un tam tam crescente, alimentato da entusiasmo, aspettative, timori, e – come spesso accade – una discreta dose di confusione. L’ingresso di un gruppo di investitori statunitensi nel capitale del club ha acceso la fantasia dei tifosi, aprendo interrogativi che rimbalzano dal bar alle tribune della Unipol Domus: arriveranno grandi calciatori? Si parla davvero di milioni per il mercato? E soprattutto: che cosa cambia davvero? Giulini resta al comando: entra un socio, non un nuovo padrone. Per chi temeva un ribaltone, la risposta è semplice: Tommaso Giulini resta presidente e mantiene il controllo del club. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Cagliari, cosa cambia davvero con l’ingresso degli investitori americani