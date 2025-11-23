Cadavere trovato nelle acque del fiume non si esclude il gesto estremo

Domenica mattina Pontoglio è stata teatro di una tragica scoperta: il cadavere di una persona è stato ritrovato nelle acque del fiume Oglio, all’altezza di via Brede. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, permettendo agli investigatori di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Cadavere trovato nelle acque del fiume, non si esclude il gesto estremo - Domenica mattina Pontoglio è stata teatro di una tragica scoperta: il cadavere di una persona è stato ritrovato nelle acque del fiume Oglio, all’altezza di via Brede. Lo riporta bresciatoday.it

cadavere trovato acque fiumeCadavere trovato nel fiume Oglio, indagini in corso - Il corpo senza vita di un uomo di etnia indiana o pachistana è stato trovato nella zona di via Brede a Pontoglio: non è ancora stato identificato ... Da giornaledibrescia.it

Cadavere di un uomo trovato nel fiume Oglio - Si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni, la cui identità al momento non è nota. Riporta quibrescia.it

