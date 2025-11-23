Cadavere trovato nelle acque del fiume non si esclude il gesto estremo
Domenica mattina Pontoglio è stata teatro di una tragica scoperta: il cadavere di una persona è stato ritrovato nelle acque del fiume Oglio, all’altezza di via Brede. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, permettendo agli investigatori di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Per tre anni incassa la pensione della madre morta: smascherato all’Anagrafe travestito da lei Il castello di bugie è crollato quando l’uomo ha dovuto rinnovare la carta d’identità della defunta. Il cadavere trovato in cantina mummificato - facebook.com Vai su Facebook
Trovato il cadavere di un bimbo di 8 anni, il corpo della madre in mare. La donna potrebbe essere originaria di Polistena, residente a Calimera nel Leccese #cronaca #notizie #italia #attualita #cronacanera Vai su X
Cadavere trovato nelle acque del fiume, non si esclude il gesto estremo - Domenica mattina Pontoglio è stata teatro di una tragica scoperta: il cadavere di una persona è stato ritrovato nelle acque del fiume Oglio, all’altezza di via Brede. Lo riporta bresciatoday.it
Cadavere trovato nel fiume Oglio, indagini in corso - Il corpo senza vita di un uomo di etnia indiana o pachistana è stato trovato nella zona di via Brede a Pontoglio: non è ancora stato identificato ... Da giornaledibrescia.it
Cadavere di un uomo trovato nel fiume Oglio - Si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni, la cui identità al momento non è nota. Riporta quibrescia.it