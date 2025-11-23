Buon compleanno Rita Lena Vincenzo Giardina Franco Nero…

Buon compleanno Vincenzo Giardina, Rita Lena, Ottorino Gurgo, Franco Nero, Eugenia Foligatti, Grazia Francescato, Massimo Calearo, Anadela Serra Visconti, Franco Ribaudo, Caterina Pes, Nicolas Maduro, Vincent Cassel, Emanuela Corda, Daniele Orsato, Marta Leonori, Giulia Narduolo, Andrea Paolucci, Luigi Alberto Scaglia, Alessandro di Somma, Sara Baggioli, Achille Polonara, Claudio Stecchi.. Oggi 23 novembre compiono gli anni: Vincenzo Giardina, giornalista; Rita Lena, giornalista; Ottorino Gurgo, giornalista; Bruno Bruni, pittore, scultore; Antonio Monguzzi, ex calciatore, allenatore; Mario Viganò, cardiochirurgo, politico; Nicola Conci, direttore di coro, compositore, musicista; Romano Ferrauto, politico; Vanni Clodomiro, storico; Eugenia Foligatti, cantante; Franco Nero, attore; Anselmo Silvino, sollevatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Rita Lena, Vincenzo Giardina, Franco Nero…

