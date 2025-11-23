Brutta sorpresa per alcuni automobilisti nella notte distrutti gli specchietti nelle auto parcheggiate
Alcuni automobilisti hanno trovato una brutta sorpresa alle auto che avevano posteggiato. Tra la notte del 22 e il 23 novembre, lungo via Bolognesi, sono stati rotti gli specchietti di molte auto in sosta. Le foto sono eloquenti, ignoti hanno vandalizzato gli specchietti di tutta la fila di auto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
