Brindisi anziano ucciso a coltellate in casa | carabinieri fermano il figlio 41enne

Tgcom24.mediaset.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosimo Zullino è stato trovato senza vita nella sua villetta in via dei Sarti. Il figlio, Alessandro, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

brindisi anziano ucciso a coltellate in casa carabinieri fermano il figlio 41enne

© Tgcom24.mediaset.it - Brindisi, anziano ucciso a coltellate in casa: carabinieri fermano il figlio 41enne

