Brindisi anziano ucciso a coltellate in casa | carabinieri fermano il figlio 41enne
Cosimo Zullino è stato trovato senza vita nella sua villetta in via dei Sarti. Il figlio, Alessandro, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Brindisi, uomo ucciso a coltellate in casa: il figlio in caserma - Il figlio della vittima, è stato condotto in caserma, sospettato di essere l'autore dell'omicidio ... Secondo tg24.sky.it
Omicidio a Brindisi, anziano ucciso in casa: fermato il figlio - Omicidio a Brindisi, un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione nel quartiere Sant’Elia, ucciso con diverse coltellate. Segnala thesocialpost.it
Omicidio a Brindisi, uomo ucciso a coltellate in casa: sospetti sul figlio - Un uomo è stato ucciso nel suo appartamento nel quartiere Sant’Elia di Brindisi. Scrive fanpage.it