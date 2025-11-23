Brindisi | 71enne ucciso a coltellate fermato il figlio In serata
Un uomo di 71 anni è stato ucciso a coltellate nella sua casa, una villetta nel quartiere Sant’Elia di Brindisi. Secondo ricostruzioni dell’accaduto, il figlio sporco di sangue si è poi presentato alla caserma dei carabinieri e si è costituito. È stato fermato. L’accusato dell’omicidio, secondo ricostruzioni, è gravato da problemi psichiatrici. L'articolo Brindisi: 71enne ucciso a coltellate, fermato il figlio In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
