Noinotizie.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 71 anni è stato ucciso a coltellate nella sua casa, una villetta nel quartiere Sant’Elia di Brindisi. Secondo ricostruzioni dell’accaduto, il figlio sporco di sangue si è poi presentato alla caserma dei carabinieri e si è costituito. È stato fermato. L’accusato dell’omicidio, secondo ricostruzioni, è gravato da problemi psichiatrici.         L'articolo Brindisi: 71enne ucciso a coltellate, fermato il figlio In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

