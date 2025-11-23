Brasile Bolsonaro ammette di aver tentato di aprire il braccialetto elettronico con una saldatrice

La rivelazione emerge dal materiale diffuso in Brasile e dai controlli eseguiti dagli agenti penitenziari, che hanno segnalato segni di bruciatura sul dispositivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brasile, Bolsonaro ammette di aver tentato di aprire il braccialetto elettronico con una saldatrice

Altre letture consigliate

Brasile, l’ex presidente Bolsonaro arrestato per aver violato i domiciliari: «Pericolo di fuga» Vai su X

Arrestato in Brasile l’ex presidente Jair #Bolsonaro, “voleva evadere” - facebook.com Vai su Facebook

Brasile, Bolsonaro ammette di aver tentato di aprire il braccialetto elettronico con una saldatrice - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha riconosciuto davanti agli agenti di aver provato ad aprire il braccialetto elettronico che porta alla caviglia utilizzando una saldatrice. Si legge su msn.com

Bolsonaro, ‘ho tentato di aprire il braccialetto elettronico’ - L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha ammesso di aver tentato di manomettere il ... Lo riporta espansionetv.it

Brasile: Bolsonaro arrestato perché sospettato di aver cercato di rimuovere il braccialetto elettronico - L'ex presidente è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma secondo la stampa brasiliana il tribunale ha ordinato il suo trasferimento in carcere come misura preventiva e per preservar ... Da msn.com