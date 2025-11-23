Brasile Bolsonaro ammette di aver tentato di aprire il braccialetto elettronico con una saldatrice

23 nov 2025

La rivelazione emerge dal materiale diffuso in Brasile e dai controlli eseguiti dagli agenti penitenziari, che hanno segnalato segni di bruciatura sul dispositivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

