Brasile arrestato l' ex presidente Bolsonaro | blitz della polizia nella sua casa a Brasilia

Tgcom24.mediaset.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la stampa locale, il leader conservatore avrebbe tentato di manomettere la cavigliera elettronica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

brasile arrestato l ex presidente bolsonaro blitz della polizia nella sua casa a brasilia

© Tgcom24.mediaset.it - Brasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro: blitz della polizia nella sua casa a Brasilia

Altri contenuti sullo stesso argomento

brasile arrestato ex presidenteL'ex presidente Bolsonaro arrestato in Brasile. Il giudice: «Rischio di fuga, manomessa la cavigliera elettronica» - L'ipotesi che potesse tentare una fuga verso l’ambasciata degli Stati Uniti, approfittando della veglia serale organizzata dal figlio Flavio davanti al condomini ... Scrive corriere.it

brasile arrestato ex presidenteBolsonaro è stato arrestato: l'ex presidente, già ai domiciliari, è in carcere - Già ai domiciliari, è stato emesso un mandato d'arresto per l'ex presidente brasiliano. Da notizie.it

brasile arrestato ex presidenteBrasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro: ha provato ad aprire il braccialetto elettronico - Ordinata la detenzione preventiva di Bolsonaro dopo una richiesta della Polizia Federale per violazione di una misura cautelare. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Brasile Arrestato Ex Presidente