Brasile arrestato l' ex presidente Bolsonaro | blitz della polizia nella sua casa a Brasilia

Secondo la stampa locale, il leader conservatore avrebbe tentato di manomettere la cavigliera elettronica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro: blitz della polizia nella sua casa a Brasilia

