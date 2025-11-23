Bracconaggio a Bergamo e Brescia in un anno +52% di uccelli protetti uccisi

I NUMERI DEL WWF. I dati sono stati forniti in Consiglio regionale: dall’inizio della stagione venatoria a settembre 42 denunciati, sequestrati 214 esemplari di avifauna, 40 fucili e 23 richiami acustici vietati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bracconaggio, a Bergamo e Brescia in un anno +52% di uccelli protetti uccisi

