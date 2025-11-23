Boxe Gennady Golovkin è il nuovo presidente della federazione internazionale

Il kazako Gennady Golovkin, che fu argento alle Olimpiadi di Atene 2004, e che dallo scoro anno è presidente del Comitato Olimpico del suo Paese, è stato eletto alla massima carica della Federazione Internazionale di pugilato, la World Boxing. Golovkin era l’unico candidato alla presidenza, ed è stato eletto per acclamazione nel corso dell’assemblea di World Boxing svoltasi a Roma. Il kazako raccoglie l’eredità del presidente uscente, Boris Van Der Vorst, che non si era ricandidato. Molto più accesa, invece, la battaglia per il ruolo di numero 2 della Federazione: è stato eletto nuovo vicepresidente il canadese Ryan O’Shea, il quale ha ricevuto 32 voti, superando il thailandese Chaiwat Chotima, il quale si è fermato a quota 24 preferenze. 🔗 Leggi su Oasport.it

