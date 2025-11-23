Botta di Raspadori deviata da Duarte | Getafe ko e 5ª vittoria di fila dell' Atletico

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Colchoneros, perso Marcos Llorente in apertura (problema muscolare), strappano i 3 punti e restano aggrappati a Real, Barça e Villarreal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

botta di raspadori deviata da duarte getafe ko e 5170 vittoria di fila dell atletico

© Gazzetta.it - Botta di Raspadori deviata da Duarte: Getafe ko e 5ª vittoria di fila dell'Atletico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

botta raspadori deviata duarteBotta di Raspadori deviata da Duarte: Getafe ko e 5ª vittoria a seguire dell'Atletico - I Colchoneros, perso Marcos Llorente in apertura (problema muscolare) strappano i 3 punti e restanno aggrappati a Real, Barça e Villarreal ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Botta Raspadori Deviata Duarte