Bosnia urne aperte nella Repubblica Serba | si elegge il successore di Dodik
(LaPresse) Gli elettori della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (Republika Srpska) sono chiamati alle urne per eleggere un nuovo presidente, dopo che l’ex leader filorusso Milorad Dodik è stato rimosso dall’incarico a causa delle sue politiche separatiste che alimentavano l’instabilità nella nazione balcanica. Dodik è stato estromesso ad agosto dopo che un tribunale bosniaco lo ha condannato a un anno di carcere, vietandogli contestualmente di ricoprire qualsiasi carica pubblica. Le elezioni anticipate di oggi mettono a confronto Sinisa Karan, sostenuto dai filorussi, e Branko Blanusa, professore universitario sostenuto del Partito Democratico Serbo, all’opposizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Le elezioni presidenziali anticipate sono in programma oggi in Republika Srpska (Rs), l’entità politica a maggioranza serba in Bosnia-Erzegovina. Elezioni che sono state indette dalla Commissione elettorale centrale dopo la destituzione dalla carica di presid Vai su Facebook
? #ItaliaIrlandadelNord e poi #Bosnia o #Galles sulla strada del #Mondiale #Bologna tra #CoppaDavis e #VirtusMaccabi a rischio disordini ? #EnduranceRace #Podcast e #Videocast al link urly.it/31c_qc Vai su X
Bosnia, urne aperte nella Repubblica Serba: si elegge il successore di Dodik - (LaPresse) Gli elettori della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (Republika Srpska) sono chiamati alle urne per eleggere un nuovo ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Bosnia, urne aperte per eleggere presidenti e Parlamento - Urne aperte in Bosnia dove si eleggono quattro presidenti, due vicepresidenti, cinque assemblee parlamentari e dieci cantonali; per il governo centrale gli elettori ... Riporta notizie.tiscali.it