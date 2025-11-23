Bosnia urne aperte nella Repubblica Serba | si elegge il successore di Dodik

(LaPresse) Gli elettori della Repubblica Serba di  Bosnia ed Erzegovina (Republika Srpska) sono chiamati alle urne per eleggere un nuovo presidente, dopo che l’ex leader filorusso Milorad Dodik è stato rimosso dall’incarico a causa delle sue politiche separatiste che alimentavano l’instabilità nella nazione balcanica. Dodik è stato estromesso ad agosto dopo che un tribunale bosniaco lo ha condannato a un anno di carcere, vietandogli contestualmente di ricoprire qualsiasi carica pubblica. Le elezioni anticipate di oggi mettono a confronto Sinisa Karan, sostenuto dai filorussi, e Branko Blanusa, professore universitario sostenuto del Partito Democratico Serbo, all’opposizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

