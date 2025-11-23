BOOM! D’URSO SMASCHERA LUCARELLI E IN RAI QUALCUNO HA UN’IDEA ESPLOSIVA
Puntata epica e scontro altrettanto epico a Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli ha sferrato un durissimo attacco a Barbara d’Urso che ha però smascherato in diretta la giudice. Selvaggia aveva già preparato il terreno in settimana pubblicando il dossier d’Urso nella sua newsletter. Critiche, attacchi, reportage per demolire l’avversario. Il suo solito modus operandi. Tutto per sferrare il colpo di grazia nello show del sabato sera di Rai1. Dopo l’esibizione, il commento della Lucarelli verteva sul ballo? Ovviamente no, non c’entrava nulla con l’esibizione a Ballando. C’è una cosa che mi lascia un po’ perplessa di questa serata e dalla clip. 🔗 Leggi su Bubinoblog
