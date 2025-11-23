Bolzano sale su un treno con due grossi cani senza museruola e lo blocca | denunciato turista

Alla stazione ferroviaria di Merano un turista svizzero di 59 anni ha bloccato per circa 20 minuti un treno provinciale della linea Merano-Bolzano perché si rifiutava di scendere dal convoglio insieme ai suoi due grossi cani, senza museruola. Gli insulti al capotreno. La legge è chiara, i cani devono salire sul treno con il dispositivo ma il 59enne si è rifiutato facendo tardare la corsa. L’uomo era stato segnalato da alcuni passeggeri, preoccupati per la situazione. Il capotreno ha più volte invitato il turista a scendere, ma quest’ultimo l’ha insultato e ha continuato a opporsi. La situazione si è sbloccata sono con l’intervento dei carabinieri della stazione di Tirolo. 🔗 Leggi su Open.online

