Jair Bolsonaro, già ai domiciliari ma arrestato il 22 novembre per pericolo di fuga e trasferito nella sede centrale della Polícia Federal e trattenuto in una sala riservata alle alte cariche, ha ammesso di aver tentato di manomettere il suo braccialetto elettronico usando una saldatrice. La confessione è uno dei motivi per cui Alexandre de Moraes, giudice della Corte Suprema del Brasile, ha disposto la custodia cautelare nei confronti dell’ex presidente, condannato in primo grado a 27 anni e tre mesi per il tentativo di golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Il braccialetto elettronico presentava segni di bruciatura lungo tutta la circonferenza, soprattutto nella chiusura: subito sconfessata l’ipotesi di un danno causato da urti contro una scala. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bolsonaro ha ammesso di aver tentato di aprire il braccialetto elettronico