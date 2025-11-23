Bolsonaro ha ammesso di aver tentato di aprire il braccialetto elettronico
Jair Bolsonaro, già ai domiciliari ma arrestato il 22 novembre per pericolo di fuga e trasferito nella sede centrale della Polícia Federal e trattenuto in una sala riservata alle alte cariche, ha ammesso di aver tentato di manomettere il suo braccialetto elettronico usando una saldatrice. La confessione è uno dei motivi per cui Alexandre de Moraes, giudice della Corte Suprema del Brasile, ha disposto la custodia cautelare nei confronti dell’ex presidente, condannato in primo grado a 27 anni e tre mesi per il tentativo di golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Il braccialetto elettronico presentava segni di bruciatura lungo tutta la circonferenza, soprattutto nella chiusura: subito sconfessata l’ipotesi di un danno causato da urti contro una scala. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Bolsonaro tenta di manomettere il braccialetto elettronico: “Ho usato una saldatrice per ferro, per curiosità” - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ammesso di aver tentato di aprire il braccialetto elettronico con una saldatrice ... Lo riporta fanpage.it
Bolsonaro, 'ho tentato di aprire il braccialetto elettronico' - L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha ammesso di aver tentato di manomettere il suo braccialetto elettronico usando una saldatrice, secondo quanto emerge da un video diffuso dai principali med ... ansa.it scrive
Brasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro: ha provato ad aprire il braccialetto elettronico - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto preventivo emesso dalla Corte Suprema Federale. msn.com scrive