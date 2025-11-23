Bologna Piantedosi sugli scontri | Ricatto inaccettabile sulla partita

Lapresse.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto ai microfoni del Tg1 in merito agli scontri avvenuti venerdì sera a Bologna in occasione della partita di Eurolega Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv, ribadendo che quanto accaduto mirava a impedire lo svolgimento della gara. Piantedosi: “Obiettivo era impedire che giocasse una squadra israeliana a Bologna”. Secondo il ministro, dietro gli incidenti ci sarebbe stato “il reale obiettivo di affermare il principio che non dovesse giocare una squadra israeliana a Bologna”. Piantedosi ha definito le tensioni un “ ricatto ” messo in atto da chi ha organizzato e alimentato gli scontri: “Noi non potevamo accettarlo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

