Bolelli alza la Coppa Davis ma… la rompe poi l’aggiusta
(Adnkronos) – L’Italia vince la Coppa Davis, ma Simone Bolelli. la rompe. Durante le celebrazioni di rito, quando i protagonisti del trionfo azzurro si sono passati di mano in mano il trofeo, l’Insalatiera d’argento è arrivata al doppista, che l’ha sollevata. A quel punto però il trofeo si è letteralmente diviso in due pezzi, con . L'articolo Bolelli alza la Coppa Davis, ma. la rompe (poi l’aggiusta) proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
