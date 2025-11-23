Bodo Glimt-Juventus Champions League 25-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Trasferta insidiosa per Spalletti
Il sintetico dell’Aspmyra Stadion sarà solo una delle tante difficoltà che incontrerà la Juventus nella trasferta norvegese contro il Bodo Glimt, valida per la quinta giornata del girone unico di UEFA Champions League. I bianconeri necessitano assolutamente di una vittoria dopo aver racimolato solo 3 punti nei primi quattro incontri senza mai vincere nemmeno una . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
It's Matchday! UEFA Champions League FK Bodø/Glimt ? Bodø ? 21:00 CET #BodoJuve Vai su Facebook
Prima vittoria in UEFA Youth League per l'U20 che supera nettamente il Bodo/Glimt Bravi, ragazzi! Vai su X
