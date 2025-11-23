Bodo Glimt-Juventus Champions League 25-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Trasferta insidiosa per Spalletti

Il sintetico dell’Aspmyra Stadion sarà solo una delle tante difficoltà che incontrerà la Juventus nella trasferta norvegese contro il Bodo Glimt, valida per la quinta giornata del girone unico di UEFA Champions League. I bianconeri necessitano assolutamente di una vittoria dopo aver racimolato solo 3 punti nei primi quattro incontri senza mai vincere nemmeno una . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bodo/Glimt-Juventus (Champions League, 25-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per Spalletti

Altre letture consigliate

#BodoGlimtJuventus, le probabili formazioni della partita di #ChampionsLeague #SkySport #SkyUCL #UCL Vai su X

Bodo Glimt-Juventus: NON PERDERTI LA CONFERENZA DI LUCIANO SPALLETTI - facebook.com Vai su Facebook

Juventus alla prova Bodo/Glimt, Spalletti: "Temo il freddo e il campo". Gatti influenzato - La Juventus si prepara al ritorno in campo in Champions League, con Spalletti obbligato a vincere in casa del Bodo Glimt per porre rimedio ad una classifica. Come scrive tuttomercatoweb.com

Bodo Glimt-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions League - La Juventus martedì alle 21 farà visita al Bodo Glimt per la quinta giornata di League Phase (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW ). Segnala sport.sky.it

Bodo/Glimt-Juventus condizionata dall'assenza di Gatti e dall'emergenza difesa, meteo a rischio tra neve e vento polare - La Juventus in trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt per la Champions, League Phase alla ricerca dei tre punti senza Gatti e una difesa da rivedere e un meteo incerto ... sport.virgilio.it scrive