Black Friday Amazon | PlayStation 5 con gioco a un prezzo folle l’occasione è da non perdere
Il Black Friday di Amazon 2025 porta con sé una di quelle offerte che fanno tremare i polsi ai videogiocatori. Il bundle PlayStation 5 edizione digitale insieme a EA Sports FC 26 scende a 349,99 euro, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino di 499,99 euro. Non si tratta di un ribasso marginale: parliamo di 150 euro risparmiati su una console next-gen che ancora oggi rappresenta il punto di riferimento nel panorama gaming. La proposta di Amazon arriva nel pieno della Settimana del Black Friday, quel periodo dell’anno in cui i colossi dell’e-commerce si sfidano a colpi di promozioni aggressive. 🔗 Leggi su Screenworld.it
