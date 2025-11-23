Binaghi | Un altro anno a Bologna

Bologna, 23 novembre 2025 – Bologna e Torino non sono mai state così vicine. In un modello Atp Finals da imitare, esportare verso una crescita costante. “Il prossimo anno avremo anche un palazzetto nuovo – ci mette il carico il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, perché l’intento è quello di restare a Bologna –. Sicuramente l’anno prossimo. Abbiamo confermato con l’Itf, d’altro canto non si può terminare una manifestazione così importante senza sapere l’anno successivo dove si andrà a giocare. Il futuro, naturalmente, dipende dal governo, oltre che dalla Regione”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

