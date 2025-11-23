Binaghi gonfia il petto | Siamo i migliori al mondo ci manca una vittoria per il 2026 Ho due obiettivi per Sinner e Musetti
Angelo Binaghi si è gonfiato il petto dopo il trionfo in Coppa Davis: il Presidente della Federtennis ha festeggiato la terza apoteosi consecutiva nella massima competizione per Nazionali, arrivato grazie ai sei successi in singolare firmati da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Gli azzurri hanno dettato legge contro Austria, Belgio e Spagna sul cemento indoor di Bologna e hanno così messo le mani sull’Insalatiera dopo le apoteosi del 2023 e del 2024, quando Jannik Sinner era stato il grande mattatore a Malaga. Angelo Binaghi ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “ Aveva ragione Sinner: non avevamo bisogno di lui perché abbiamo una squadrone. 🔗 Leggi su Oasport.it
