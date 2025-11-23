Bimbi nel bosco allontanati dopo un anno di osservazione i genitori non hanno rispettato le prescrizioni
Per oltre dodici mesi, la famiglia anglo-australiana che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, è stata attentamente osservata e accompagnata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Ogni tentativo di sostegno e ogni prescrizione rivolta ai genitori sono stati registrati e verificati, in un percorso finalizzato a proteggere i minori senza ricorrere subito a misure drastiche. È in sintesi quello che in una lunga nota spiega l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, che dopo l’Anm interviene sul caso dell’allontanamento dei tre fratellini dalla capanna – senza luce e senza acqua – per essere collocati in una struttura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
