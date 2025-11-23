Biglietti Napoli – Qarabag il sold out è ancora lontano | tutti i settori disponibili
Il Napoli è tornato a vincere in campionato dopo un pareggio e una sconfitta, rispettivamente contro Como e Bologna. Il prossimo avversario è la Roma, che oggi ha fatto un altro salto importante in classifica, ma prima ci sarà il Qarabag in Champions League. La squadra di Antonio Conte ha collezionato solo quattro punti in quattro turni nella League Phase e, contro i campioni dell’Azerbaigian, puntano alla vittoria. I tifosi sono pronti a sostenere gli azzurri, ma lo stadio potrebbe non essere pieno. Napoli – Qarabag, sold-out lontano: i biglietti disponibili. Il popolo partenopeo ha ritrovato entusiasmo dopo la vittoria contro l’Atalanta, ma non abbastanza per riempire il Maradona in Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gigi Finizio 12 Febbraio 2026 Teatro Augusteo - Napoli Biglietti disponibili presso la nostra agenzia o acquistabili sul nostro sito web IL BOTTEGHINO Per qualsiasi informazione potete contattarci su WhatsApp al seguente numero di cellulare: 0815 - facebook.com Vai su Facebook
Napoli vs Juventus 7 Dicembre ore 20:45 Tutte le info per i biglietti Leggi di più: sscnapoli.it/napoli-juventu… Vai su X
BIGLIETTI - Champions, Napoli-Qarabag, non c'è ancora il sold out - Qarabag, in programma martedì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Lo riporta napolimagazine.com
Qarabag in arrivo a Napoli: le immagini della partenza degli azeri - Il Qarabag, prossimo avversario del Napoli in Champions League è partito alla volta del capoluogo campano. tuttonapoli.net scrive
BIGLIETTI - Champions, Napoli-Qarabag, tagliandi ancora disponibili in alcuni settori - Qarabag, match della quinta giornata di Champions League di martedì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Riporta napolimagazine.com