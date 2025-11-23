Biglietti Napoli – Qarabag il sold out è ancora lontano | tutti i settori disponibili

Il Napoli è tornato a vincere in campionato dopo un pareggio e una sconfitta, rispettivamente contro Como e Bologna. Il prossimo avversario è la Roma, che oggi ha fatto un altro salto importante in classifica, ma prima ci sarà il Qarabag in Champions League. La squadra di Antonio Conte ha collezionato solo quattro punti in quattro turni nella League Phase e, contro i campioni dell’Azerbaigian, puntano alla vittoria. I tifosi sono pronti a sostenere gli azzurri, ma lo stadio potrebbe non essere pieno. Napoli – Qarabag, sold-out lontano: i biglietti disponibili. Il popolo partenopeo ha ritrovato entusiasmo dopo la vittoria contro l’Atalanta, ma non abbastanza per riempire il Maradona in Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

