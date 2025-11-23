bianca guaccero torna a ballando con le stelle e mostra il regalo spettacolare di giovanni pernice

Bianca Guaccero di nuovo a Ballando con le Stelle. Dopo aver vinto la scorsa edizione, la soubrette è tornata nel dancing show di Milly Carlucci. Non proprio davanti alle telecamere, bensì dietro le quinte, per seguire più da vicino il compagno Giovanni Pernice, conosciuto proprio un anno fa nel programma di Rai 1. E dodici mesi dopo potrebbe accadere quello che i fan sognano da tempo: una romantica proposta di matrimonio in diretta televisiva. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice più innamorati che mai. Come riporta il settimanale Gente, nell’ultimo periodo “si vede sempre più spesso Bianca Guaccero aggirarsi all’Auditorium per controllare il suo Giovanni Pernice “. 🔗 Leggi su Dilei.it

