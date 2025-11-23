Bianca è il nuovo singolo di Noemi | una fiaba d’inverno contemporanea in versione animata

ROMA – La voce di Noemi arriva a scaldare i primi freddi con “Bianca”, il suo nuovo singolo fuori da oggi per Columbia Records Sony Music Italy, scritto da Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari) ed Etta, che firma anche la produzione del brano insieme a Paga. Online anche il videoclip ufficiale. Il video – un visual d’autore realizzato da Marco Pavone – immerge “Bianca” in un immaginario fiabesco e invernale e atmosfere da Regina delle Nevi. Al centro della storia una Noemi in versione animata, protagonista in un castello di ghiaccio sospeso nel silenzio della neve. Mentre un cavaliere attraversa il bosco per raggiungerla, la narrazione segue piccoli dettagli che richiamano il testo del brano (“Mentre ballo mi verso un rosé”). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

