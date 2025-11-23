Beukema | Conte e Italiano? C’è qualche somiglianza nel modo di lavorare soprattutto nel pressing alto

Dopo il convincente 3-1 contro l’ Atalanta, Sam Beukema è intervenuto ai microfoni della Rai nel corso de ‘Il Sabato al 90°’ per analizzare il momento degli azzurri. Le parole di Beukema. Avete disputato un primo tempo devastante. Siete soddisfatti della prova? «Hai ragione, abbiamo offerto una grande prestazione stasera, soprattutto nella prima frazione. Siamo partiti con l’intensità giusta, con l’energia corretta, e siamo riusciti a segnare tre gol. Nella ripresa un po’ meno, ma comunque non abbiamo concesso molto. Siamo contenti e ora dobbiamo proseguire così: testa alla prossima partita». Vi sentite più a vostro agio con la difesa a tre, che in realtà diventa quasi una linea a cinque? «In realtà, anche quando giocavamo a quattro, in certi momenti della gara scivolavamo comunque a cinque dietro, quindi non cambia così tanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it