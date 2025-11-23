Belve Francesca Fagnani omaggerà Ornella Vanoni nella prossima puntata

Comingsoon.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima puntata di Belve sarà dedicata alla memoria di Ornella Vanoni, scomparsa nella notte del 22 novembre all'età di 91 anni. Ecco cosa ha dichiarato Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Belve, Francesca Fagnani omaggerà Ornella Vanoni nella prossima puntata

