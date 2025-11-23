Bellaria 19enne denuncia | Io violentata mentre lavoravo in riviera come stagista

Open.online | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 19enne della provincia di Vercelli ha denunciato di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava, a settembre, a Bellaria Igea Marina (Rimini), come animatrice. Secondo quanto ricostruito dai media locali la giovane aveva partecipato a una serata in discoteca organizzata dall’agenzia per cui lavorava in modalità stage. Uno dei responsabili, durante la serata, avrebbe tentato di approcciarla, trovando però un netto rifiuto. Ma poi, una volta rientrati in hotel, sarebbe avvenuta la violenza. L’ha chiusa in bagno e sono partiti gli abusi. Secondo quanto risulta dall’esposto la 19enne sarebbe stata raggiunta nella toilette della hall: l’uomo avrebbe chiuso la porta e l’avrebbe aggredita, costringendola a subire abusi sessuali. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

bellaria 19enne denuncia ioBellaria, 19enne denuncia: «Io violentata mentre lavoravo in riviera come stagista» - Una 19enne della provincia di Vercelli ha denunciato di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava, a settembre, a Bellaria Igea Marina (Rimini), come animatrice. Si legge su open.online

bellaria 19enne denuncia ioBellaria Igea Marina, ragazza di 19 anni denuncia: «Violentata durante lo stage per diventare animatrice turistica» - Ad abusare di lei sarebbe stato, secondo il racconto della 19enne di Vercelli, uno dei responsabili dell'agenzia che esiste da anni e svolge attività di animazione in diversi luoghi d'Italia ... Segnala corrieredibologna.corriere.it

bellaria 19enne denuncia ioStage in Riviera, notte di paura per una 19enne del Vercellese: denuncia abusi da parte di un responsabile dell’agenzia di animazione - La ragazza racconta un’aggressione nella toilette dell’hotel dopo una serata in discoteca: identificato l’uomo, indagini aperte a Rimini ... Lo riporta giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Bellaria 19enne Denuncia Io