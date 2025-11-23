Bellaria 19enne denuncia | Io violentata mentre lavoravo in riviera come stagista
Una 19enne della provincia di Vercelli ha denunciato di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava, a settembre, a Bellaria Igea Marina (Rimini), come animatrice. Secondo quanto ricostruito dai media locali la giovane aveva partecipato a una serata in discoteca organizzata dall’agenzia per cui lavorava in modalità stage. Uno dei responsabili, durante la serata, avrebbe tentato di approcciarla, trovando però un netto rifiuto. Ma poi, una volta rientrati in hotel, sarebbe avvenuta la violenza. L’ha chiusa in bagno e sono partiti gli abusi. Secondo quanto risulta dall’esposto la 19enne sarebbe stata raggiunta nella toilette della hall: l’uomo avrebbe chiuso la porta e l’avrebbe aggredita, costringendola a subire abusi sessuali. 🔗 Leggi su Open.online
