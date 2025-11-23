Bella dentro a Chieti una giornata di bellezza e ascolto per le donne detenute
Una giornata dedicata alla cura personale, come occasione di sollievo, ascolto e rinascita. Si chiama “Bella dentro” il progetto promosso dalla garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Monia Scalera, in occasione della Giornata internazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
