Bella dentro a Chieti una giornata di bellezza e ascolto per le donne detenute

Chietitoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata dedicata alla cura personale, come occasione di sollievo, ascolto e rinascita. Si chiama “Bella dentro” il progetto promosso dalla garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Monia Scalera, in occasione della Giornata internazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

