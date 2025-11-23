Beirut di nuovo nel mirino bombe e missili dell’Idf sulla città | L’obiettivo era un membro chiave di Hezbollah
L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che le Idf hanno colpito il capo di stato maggiore di Hezbollah. Questo è stato accusato dallo Stato ebraico di aver "guidato la formazione e l'armamento dell'organizzazione terroristica". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
"La città del fuoco" - il nuovo romanzo di Hala Alyan I Nasr sono sparsi per il mondo: tra Beirut, Brooklyn, Austin e il deserto della California. Una madre siriana, un padre libanese, tre figli americani. Tutti cresciuti tra migrazioni e nostalgie, con un unico punto Vai su Facebook
Raid su Beirut, nel mirino successore di Nasrallah. Khamenei: colpiremo ancora - Secondo una fonte vicina a Hezbollah Israele avrebbe condotto 11 attacchi consecutivi sulla ... Segnala avvenire.it
La caccia a Beirut all’erede di Nasrallah: 73 tonnellate di bombe in una notte - Undici attacchi consecutivi prima dell’alba, con un solo e preciso obiettivo nel quartiere Mraijeh, nel sud della capitale ... Riporta avvenire.it
Video. Beirut nel mirino degli attacchi israeliani, palazzo sventrato - Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio residenziale vicino alla capitale libanese Beirut martedì, causando danni e frantumando vetri nella zona. Segnala it.euronews.com