L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che le Idf hanno colpito il capo di stato maggiore di Hezbollah. Questo è stato accusato dallo Stato ebraico di aver "guidato la formazione e l'armamento dell'organizzazione terroristica". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Beirut di nuovo nel mirino, bombe e missili dell’Idf sulla città: “L’obiettivo era un membro chiave di Hezbollah”