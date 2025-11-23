Beirut di nuovo nel mirino bombe e missili dell’Idf sulla città | L’obiettivo era un membro chiave di Hezbollah

Ildifforme.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che le Idf hanno colpito il capo di stato maggiore di Hezbollah. Questo è stato accusato dallo Stato ebraico di aver "guidato la formazione e l'armamento dell'organizzazione terroristica". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

beirut di nuovo nel mirino bombe e missili dell8217idf sulla citt224 l8217obiettivo era un membro chiave di hezbollah

© Ildifforme.it - Beirut di nuovo nel mirino, bombe e missili dell’Idf sulla città: “L’obiettivo era un membro chiave di Hezbollah”

Argomenti simili trattati di recente

Raid su Beirut, nel mirino successore di Nasrallah. Khamenei: colpiremo ancora - Secondo una fonte vicina a Hezbollah Israele avrebbe condotto 11 attacchi consecutivi sulla ... Segnala avvenire.it

La caccia a Beirut all’erede di Nasrallah: 73 tonnellate di bombe in una notte - Undici attacchi consecutivi prima dell’alba, con un solo e preciso obiettivo nel quartiere Mraijeh, nel sud della capitale ... Riporta avvenire.it

Video. Beirut nel mirino degli attacchi israeliani, palazzo sventrato - Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio residenziale vicino alla capitale libanese Beirut martedì, causando danni e frantumando vetri nella zona. Segnala it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Beirut Nuovo Mirino Bombe