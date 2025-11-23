Basket in carrozzina vittoria per i ragazzi di Panormous contro i Crazy Ghosts di Battipaglia
Inizia nel migliore dei modi la nostra avventura nella prima giornata del Campionato Nazionale di Serie B di Basket in Carrozzina: una splendida prestazione di squadra dell'Asd i ragazzi di Panormous regala alla nostra formazione una vittoria importante: 50-30 il risultato finale nella sfida. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
