Posticipo del tredicesimo turno di Superlig turca che vede il Basaksehir di Sahin impegnato in casa contro il Trabzonspor attualmente terzo in classifica. Continuano balbettando i Boz Bayku?lar che al momento sono più vicini alla zona retrocessione che alla zona europea. Ad Ankara contro il Genclerbirligi è arrivata la quinta sconfitta in 12 partite, che ha interrotto una striscia di 3 risultati utili . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Basaksehir-Trabzonspor (lunedì 24 novembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici