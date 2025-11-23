Bartolomeo Cesi 1556-1629 Pittura del silenzio nell’età dei Carracci | la mostra

Bolognatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bologna - con i Musei Civici d'Arte Antica del Settore Musei Civici e la Biblioteca comunale dell'Archiginnasio del Settore Biblioteche e Welfare culturale - e l’Arcidiocesi di Bologna promuovono la riscoperta di uno dei più significativi interpreti della cultura figurativa bolognese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

bartolomeo cesi 1556 1629 pittura del silenzio nell8217et224 dei carracci la mostra

© Bolognatoday.it - Bartolomeo Cesi (1556-1629). Pittura del silenzio nell’età dei Carracci: la mostra

Scopri altri approfondimenti

bartolomeo cesi 1556 1629Bartolomeo Cesi (1556-1629). Pittura del silenzio nell’età dei Carracci: la mostra - Pittura del silenzio nell’età dei Carracci, a cura di Vera Fortunati, è organizzata nel contesto del Giubileo 2025, con la partecipazione dei Musei ... bolognatoday.it scrive

bartolomeo cesi 1556 1629A Bologna la mostra monografica dedicata a Bartolomeo Cesi - Mentre il panorama artistico bolognese tra Cinquecento e Seicento era dominato dalla rivoluzione naturalista dei Carracci (Agostino, Ludovico e Annibale), Bartolomeo Cesi (1556- Lo riporta ansa.it

bartolomeo cesi 1556 1629Bartolomeo Cesi: così il silenzio si fa arte per trovare il divino - Tra Museo Medievale e altre sedi, i capolavori del tardo Rinascimento. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bartolomeo Cesi 1556 1629