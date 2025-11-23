Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli volano stracci | Sei ancora convinta di avere un tuo pubblico? Le pagelle di Ballando con le Stelle

Quotidiano.net | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 novembre 2025 - Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso. Ancora. E ancora. E sempre.  Nona puntata dell’edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle e pagelle che raccontano di alcuni favoriti assoluti alla vittoria finale. Anzi, favorite assolute. Barbara D’Urso e Andrea Delogu –  in attesa del rientro, si spera, di Francesca Fialdini – sono le pretendenti indiscusse al successo finale del programma.   Attenzione anche a Martina Colombari, che può salire sul podio anche se difficilmente potrebbe ambire alla vittoria. Le pagelle della puntata di sabato 22 novembre del talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci evidenziano un dato di fatto: con la diminuzione delle coppie di concorrenti e maestri in gara, è inevitabile cedere qualcosa al trash. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

barbara d8217urso e selvaggia lucarelli volano stracci sei ancora convinta di avere un tuo pubblico le pagelle di ballando con le stelle

© Quotidiano.net - Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, volano stracci: “Sei ancora convinta di avere un tuo pubblico?”. Le pagelle di Ballando con le Stelle

Approfondisci con queste news

barbara d8217urso selvaggia lucarelliSelvaggia Lucarelli accusa Barbara d’Urso e svela retroscena: cosa succederà stasera a Ballando con le Stelle? - Ballando con le Stelle, Barbara d'Urso sotto accusa: Selvaggia Lucarelli svela tutti i privilegi di cui gode nello show. mondotv24.it scrive

barbara d8217urso selvaggia lucarelliBallando, la verità sul cachet di Barbara D’Urso, parla Lucarelli: “Privilegi chiesti e ottenuti” - La giurata ha fatto alcune confessioni su presunti privilegi della conduttrice napoletana, svelando anche la cifra che ha ricevuto ... Secondo lopinionista.it

barbara d8217urso selvaggia lucarelliSelvaggia Lucarelli og Barbara d'Urso: Overraskende avsløringer om Dancing with the Stars - Selvaggia Lucarelli offre commenti incisivi su Barbara d'Urso e il suo ruolo nel programma "Ballando con le Stelle". Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Selvaggia Lucarelli