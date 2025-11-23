Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli volano stracci | Sei ancora convinta di avere un tuo pubblico? Le pagelle di Ballando con le Stelle
Roma, 22 novembre 2025 - Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso. Ancora. E ancora. E sempre. Nona puntata dell’edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle e pagelle che raccontano di alcuni favoriti assoluti alla vittoria finale. Anzi, favorite assolute. Barbara D’Urso e Andrea Delogu – in attesa del rientro, si spera, di Francesca Fialdini – sono le pretendenti indiscusse al successo finale del programma. Attenzione anche a Martina Colombari, che può salire sul podio anche se difficilmente potrebbe ambire alla vittoria. Le pagelle della puntata di sabato 22 novembre del talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci evidenziano un dato di fatto: con la diminuzione delle coppie di concorrenti e maestri in gara, è inevitabile cedere qualcosa al trash. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
