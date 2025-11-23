Bambole sexy inaugurato il negozio a Modena Non c’è nulla di sbagliato la sessualità è un diritto per tutti

Modena, 23 novembre 2025 – Sidney, Cecily, Nina, Celeste, Penny. Ognuna di loro ha un nome. Ognuna ha un’etnia diversa e il cliente può apportare eventuali modifiche, in base alle preferenze e le richieste in città, numerose, sono già arrivate. Nel mezzo di una bufera politica è stato inaugurato il primo showroom italiano dedicato alle bambole iper-realistiche. Tredici i prototipi di sexy bambole eposte in vetrina, acquistabili ad un prezzo tra i 1.500 e i 4mila euro. L’ideatore, Ivan Taddei ha risposto alle polemiche esplose in questi giorni. Sexy bambole: l’orgoglio del titolare. “Non vedo cosa ci sia di sbagliato nel promuovere la sessualità per tutti – afferma –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

