Bambole sexy inaugurato il negozio a Modena Non c’è nulla di sbagliato la sessualità è un diritto per tutti

Ilrestodelcarlino.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 23 novembre 2025 – Sidney, Cecily, Nina, Celeste, Penny. Ognuna di loro ha un nome. Ognuna ha un’etnia diversa e il cliente può apportare eventuali modifiche, in base alle preferenze e le richieste in città, numerose, sono già arrivate. Nel mezzo di una bufera politica è stato inaugurato il primo showroom italiano dedicato alle bambole iper-realistiche. Tredici i prototipi di sexy bambole eposte in vetrina, acquistabili ad un prezzo tra i 1.500 e i 4mila euro. L’ideatore, Ivan Taddei ha risposto alle polemiche esplose in questi giorni. Sexy bambole: l’orgoglio del titolare. “Non vedo cosa ci sia di sbagliato nel promuovere la sessualità per tutti – afferma –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bambole sexy inaugurato il negozio a modena non c8217232 nulla di sbagliato la sessualit224 232 un diritto per tutti

© Ilrestodelcarlino.it - Bambole sexy, inaugurato il negozio a Modena. “Non c’è nulla di sbagliato, la sessualità è un diritto per tutti”

Altri contenuti sullo stesso argomento

bambole sexy inaugurato negozioBambole sexy, inaugurato il negozio a Modena. “Non c’è nulla di sbagliato, la sessualità è un diritto per tutti” - Ivan Taddei, titolare dello shop: “Prima di giudicare bisogna conoscere di cosa si parla. Si legge su msn.com

bambole sexy inaugurato negozioNegozio con le bambole sexy a Modena, scoppia la polemica: “Donne viste come oggetti del piacere” - L’inaugurazione dovrebbe avvenire il 22 novembre: durissima la reazione della portavoce della Conferenza delle Donne democratiche Patrizia Belloi e della segretaria della Federazione provinciale del P ... Segnala msn.com

Donne come ‘bambole sexy’: "Vittime di troppe violenze. Il sindaco prenda posizione" - "Gli strumenti per limitare le aperture di queste attività commerciali sono pochi, ma può rappresentare le preoccup ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bambole Sexy Inaugurato Negozio