Bambole sexy inaugurato il negozio a Modena Non c’è nulla di sbagliato la sessualità è un diritto per tutti
Modena, 23 novembre 2025 – Sidney, Cecily, Nina, Celeste, Penny. Ognuna di loro ha un nome. Ognuna ha un’etnia diversa e il cliente può apportare eventuali modifiche, in base alle preferenze e le richieste in città, numerose, sono già arrivate. Nel mezzo di una bufera politica è stato inaugurato il primo showroom italiano dedicato alle bambole iper-realistiche. Tredici i prototipi di sexy bambole eposte in vetrina, acquistabili ad un prezzo tra i 1.500 e i 4mila euro. L’ideatore, Ivan Taddei ha risposto alle polemiche esplose in questi giorni. Sexy bambole: l’orgoglio del titolare. “Non vedo cosa ci sia di sbagliato nel promuovere la sessualità per tutti – afferma –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
NO, TU NON SEI COSTRETTA A COMPRARE DA SHEIN. Si tratta di scelte. Perché qui non si parla solo di fast fashion qui si parla di persone che mettono in vendita online bambole sexy dalle sembianze infantili. È lo schifo oltre lo schifo e non ci sono motiva - facebook.com Vai su Facebook
Modena, apre negozio di bambole sessuali. Il Pd: “Donne ancora viste come merce in vendita” Vai su X
Bambole sexy, inaugurato il negozio a Modena. “Non c’è nulla di sbagliato, la sessualità è un diritto per tutti” - Ivan Taddei, titolare dello shop: “Prima di giudicare bisogna conoscere di cosa si parla. Si legge su msn.com
Negozio con le bambole sexy a Modena, scoppia la polemica: “Donne viste come oggetti del piacere” - L’inaugurazione dovrebbe avvenire il 22 novembre: durissima la reazione della portavoce della Conferenza delle Donne democratiche Patrizia Belloi e della segretaria della Federazione provinciale del P ... Segnala msn.com
Donne come ‘bambole sexy’: "Vittime di troppe violenze. Il sindaco prenda posizione" - "Gli strumenti per limitare le aperture di queste attività commerciali sono pochi, ma può rappresentare le preoccup ... Lo riporta msn.com