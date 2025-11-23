Bambini tolti alla famiglia a Chieti la provocazione di Crepet | Genitori sui social tutto il giorno sì chi cresce i figli liberi nei boschi no?

Open.online | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Fatemi capire: i genitori che passano tutto il giorno sui social ignorando i figli vanno bene, mentre chi vive libero nei boschi no?». Con questa provocazione lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, intervistato dal quotidiano Il Centro, commenta il caso della famiglia Birmingham-Trevallion, balzata agli onori delle cronache ( anche politiche ) dopo che il tribunale dei minori dell’Aquila ha deciso di sospendere la potestà dei genitori sui figli,  trasferiti in una casa famiglia  a Vasto. L’analisi dello specialista è critica, sia nei confronti del provvedimento sia del clamore mediatico che lo accompagna. 🔗 Leggi su Open.online

