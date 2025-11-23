Bambini tolti alla famiglia a Chieti la provocazione di Crepet | Genitori sui social tutto il giorno sì chi cresce i figli liberi nei boschi no?
«Fatemi capire: i genitori che passano tutto il giorno sui social ignorando i figli vanno bene, mentre chi vive libero nei boschi no?». Con questa provocazione lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, intervistato dal quotidiano Il Centro, commenta il caso della famiglia Birmingham-Trevallion, balzata agli onori delle cronache ( anche politiche ) dopo che il tribunale dei minori dell’Aquila ha deciso di sospendere la potestà dei genitori sui figli, trasferiti in una casa famiglia a Vasto. L’analisi dello specialista è critica, sia nei confronti del provvedimento sia del clamore mediatico che lo accompagna. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
BAMBINI TOLTI ALLA FAMIGLIA CHE ABITA NEL BOSCO? Non ho potuto non pensare a determinate situazioni presenti anche nella nostra città e chiedermi se vi sia lo stesso metro di giudizio! Una riflessione al volo con voi.... #ditemilavostra Vai su Facebook
Bambini tolti alla famiglia nel bosco, scontro tra governo e magistrati. Salvini: «Un sequestro». L’Anm: «Sono stati tutelati» ilsole24ore.com/art/bambini-to… Vai su X
Bambini nel bosco, cos'è l'unschooling: cosa dice la legge e quante famiglie lo praticano in Italia - I figli della coppia che vive trai boschi di Palmoli, a Chieti, sono ormai in una casa famiglia per decisione del tribunale de L'Aquila. Scrive iltempo.it
I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma - La madre e i bambini in una struttura protetta, il padre valuta di farli rientrare: “Ma ci piace vivere qui”. Lo riporta quotidiano.net
Famiglia nel bosco, bimbi tolti ai genitori: si lavora a ricongiungimento - Visite mediche per i bambini, legale al lavoro per il ricorso. Riporta msn.com