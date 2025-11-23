Bambini sottratti alla famiglia del bosco Scontro governo-magistrati Salvini | Sequestrati

Chieti, 23 novembre 2025 – Il fuocherello acceso nel bosco di Palmoli diventa un incendio. La vicenda dei tre bambini sottratti alla famiglia anglo-australiana di Palmoli, in provincia di Chieti, scatena, infatti, un violento scontro politico. Figli allontanati dalla famiglia nel bosco, il padre: "Allora torniamo in Australia" Le polemiche. A chiedere chiarezza sono il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, i quali ipotizzano l’invio di ispettori per fare luce sulle misure assunte. Intervenendo da Stresa, il Guardasigilli sottolinea la gravità dell’atto di "strappare un bambino dalla famiglia”, definendolo “estremamente doloroso” e ribadendo la necessità di "accertamenti approfonditi prima di trarre conclusioni” sull’operato del Tribunale dei minori dell’Aquila, che ha disposto l’allontanamento dei tre figli di Nathan e Catherine, ora in una comunità protetta a Vasto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”

