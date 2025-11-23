Balzarini, giornalista, ha commentato così il pareggio della Juve contro la Fiorentina. Queste le sue parole. Il pareggio di Firenze ha lasciato scorie pesanti. L’1-1 del “Franchi”, quarto risultato utile consecutivo ma terzo pareggio della gestione di Luciano Spalletti, ha riaperto il dibattito sulla reale consistenza della rosa bianconera. Ad analizzare il momento è il giornalista Gianni Balzarini, che sulle colonne di Calciomercato.com ha firmato un editoriale durissimo, puntando il dito contro la tenuta mentale e tecnica dei giocatori. “Incapaci di reggere il peso della maglia”. Secondo Balzarini, la “pareggite” che affligge la Juventus non è casuale, ma figlia di una “ inadeguatezza ” di fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Balzarini durissimo: «Pareggite figlia dell'inadeguatezza dei calciatori, incapaci di reggere il peso della maglia bianconera e l'inevitabile confronto con i campioni del passato!»