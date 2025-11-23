Ballando Magnini o Fognini? Federica Pellegrini snobba l’ex e vota per Fabio
(Adnkronos) – Filippo Magnini o Fabio Fognini? Sulla rivalità del fronte sportivo che sta animando le serate di Ballando con le stelle si è espressa anche Federica Pellegrini. L'ex nuotatrice, che lo scorso anno è arrivata seconda nel programma condotto da Milly Carlucci, continua a seguire il programma con interesse e partecipazione, tanto da invitare . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Filippo Magnini, la 'presa' a Ballando lo mette ko: "Ho il collo mezzo bloccato" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#Magnini al vetriolo contro la giuria di #BallandoConLeStelle: “Non vedo l’ora di andare a casa. Fanno cose a caso” "Della mia vita non dovete rompermi il c*zzo perché è la mia. Io non è che giudico la vostra", tuona l'ex nuotatore Vai su X
Infortunio Magnini e Fognini a Ballando con le stelle: costretti a fermarsi?/ Cosa sta succedendo - Infortunio Ballando con le Stelle, tensione al massimo: Fognini dolorante ovunque, Magnini rischia di saltare la puntata. Secondo ilsussidiario.net
Filippo Magnini, l'ingiusta squalifica per doping e la lotta per la verità: stasera a Ballando con le Stelle sulle note di "Non mollare mai" - Filippo Magnini porterà questa sera sulla pista di Ballando con le stelle il capitolo più duro e insieme più luminoso della sua vita: quello dell’accusa ingiusta ... Riporta ilmessaggero.it
Ballando con le Stelle, le pagelle live: Filippo Magnini (9) conquista tutti con un valzer elegante - La nona puntata di Ballando con le stelle 2025 si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, segnata da un toccante omaggio alle gemelle Kessler, scomparse lunedì 17 novembre, e ... Secondo msn.com