Ballando Magnini o Fognini? Federica Pellegrini snobba l’ex e vota per Fabio

(Adnkronos) – Filippo Magnini o Fabio Fognini? Sulla rivalità del fronte sportivo che sta animando le serate di Ballando con le stelle si è espressa anche Federica Pellegrini. L'ex nuotatrice, che lo scorso anno è arrivata seconda nel programma condotto da Milly Carlucci, continua a seguire il programma con interesse e partecipazione, tanto da invitare . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it