Ballando Lucarelli critica e Nancy Brilli sbotta | Selvaggia quanto rompi…

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli boccia Nancy Brilli e il pubblico fischia. Scintille a Ballando con le stelle dopo l'esibizione dell'attrice che ha portato in scena una salsa, in coppia con Filippo Zara, e che ha ottenuto un totale di 22 punti dalla giura, con un 3 da Guillermo Mariotto e un 4 da Selvaggia Lucarelli. E . L'articolo Ballando, Lucarelli critica e Nancy Brilli sbotta: “Selvaggia quanto rompi.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

