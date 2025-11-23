Ballando lo ‘schiaffo’ di Pasquale La Rocca dopo la lite D’Urso-Lucarelli

(Adnkronos) – Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca conquistano la nona puntata di Ballando con le stelle, al termine di una serata segnata dall'ennesimo confronto accesso tra la conduttrice televisiva e Selvaggia Lucarelli. Dopo l'esibizione, la giurata ha 'rimproverato' D'Urso di nascondersi dietro il suo ballerino. Un'accusa che Barbara D'Urso ha respinto con decisione.

