Roma, 22 novembre 2025 – A grandi passi verso la puntata dei ripescaggi. Ballando con le Stelle ha visto nella serata di sabato 22 novembre, quella della nona puntata, un nuovo tassello della lunga cavalcata che porterà alla finale fra circa un mese. Quella dei ripescaggi sarà una puntata cruciale proprio in vista della finale del talent show condotto da Milly Carlucci, visto che proprio in quella serata si saprà se Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La coppia si è dovuta fermare a causa di due infortuni occorsi proprio alla concorrente. La puntata si è aperta con un omaggio alle gemelle Kessler, scomparse pochi giorni fa, e con il ricordo di Ornella Vanoni, che si è spenta venerdì 21 novembre a 91 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ballando con le Stelle, eliminati e chi ha vinto la puntata di sabato 22 novembre

